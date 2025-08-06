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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group IncCAVA-US的目標價調降至107元，幅度約6.96%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)提出目標價估值：中位數由115元下修至107元，調降幅度6.96%。其中最高估值125元，最低估值91元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予Cava Group Inc評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Cava Group Inc今(6日)收盤價為87.57元。近5日股價上漲6.96%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CAVA市場預估目標價

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Cava Group Inc87.57-0.25%

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