鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group IncCAVA-US的目標價調降至96元，幅度約10.28%

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)提出目標價估值：中位數由107元下修至96元，調降幅度10.28%。其中最高估值125元，最低估值74元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Cava Group Inc評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Cava Group Inc今(13日)收盤價為84.5元。近5日股價下跌10.28%，標普指數上漲2.33%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
