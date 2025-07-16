search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cava Group Inc(CAVA-US)EPS預估下修至0.58元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Cava Group Inc(CAVA-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.59元下修至0.58元，其中最高估值0.67元，最低估值0.53元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.67(0.67)0.851.191.55
最低值0.53(0.53)0.620.781.3
平均值0.59(0.59)0.720.981.43
中位數0.58(0.59)0.70.971.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.17億14.97億18.63億22.07億
最低值11.53億13.08億17.10億20.79億
平均值11.93億14.48億17.78億21.56億
中位數11.94億14.59億17.73億21.82億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-0.520.211.10
營業收入5.00億5.64億7.29億9.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Cava Group Inc(CAVA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCAVA

相關行情

台股首頁我要存股
Cava Group Inc88.2-1.85%

延伸閱讀



Empty