鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估上修至0.43元，預估目標價為58.86元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.42元上修至0.43元，其中最高估值0.51元，最低估值-0.25元，預估目標價為58.86元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.51(0.51)
|0.97
|1.53
|1.69
|最低值
|-0.25(-0.52)
|-0.07
|0.91
|1.29
|平均值
|0.37(0.3)
|0.68
|1.16
|1.49
|中位數
|0.43(0.42)
|0.79
|1.13
|1.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.80億
|55.76億
|63.44億
|63.95億
|最低值
|47.46億
|50.08億
|53.31億
|57.24億
|平均值
|47.59億
|51.17億
|56.50億
|60.59億
|中位數
|47.56億
|50.59億
|54.99億
|60.59億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|營業收入
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
