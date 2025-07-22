search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為56.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.38元下修至0.35元，其中最高估值0.54元，最低估值-0.52元，預估目標價為56.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.54(0.54)0.961.381.85
最低值-0.52(-0.52)-0.3-0.191.3
平均值0.25(0.31)0.550.851.57
中位數0.35(0.38)0.610.951.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值48.19億55.33億62.88億64.15億
最低值47.25億49.80億53.24億57.97億
平均值47.75億51.24億56.19億61.06億
中位數47.77億50.88億55.12億61.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.06-1.34-0.65-0.09-1.54
營業收入31.28億44.07億51.94億55.68億57.39億

詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGFL

相關行情

台股首頁我要存股
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)47.02-0.93%

延伸閱讀



Empty