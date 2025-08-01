鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)GFL-US的目標價調升至58元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)提出目標價估值：中位數由56元上修至58元，調升幅度3.57%。其中最高估值64元，最低估值51.4元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予GFL Environmental Inc. (Sub Voting)評價：積極樂觀13位、保持中立4位、保守悲觀0位。
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)今(1日)收盤價為50.3元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌0.38%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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