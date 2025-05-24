鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估下修至0.4元，預估目標價為56.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.41元下修至0.4元，其中最高估值0.53元，最低估值-0.52元，預估目標價為56.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.53(0.53)
|0.96
|1.52
|1.92
|最低值
|-0.52(-0.52)
|-0.3
|-0.19
|1.29
|平均值
|0.33(0.34)
|0.58
|0.87
|1.61
|中位數
|0.4(0.41)
|0.61
|0.95
|1.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|48.05億
|55.23億
|62.76億
|64.15億
|最低值
|46.60億
|49.47億
|52.46億
|58.11億
|平均值
|47.49億
|51.06億
|56.09億
|61.13億
|中位數
|47.44億
|50.85億
|55.16億
|61.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|營業收入
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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