鉅亨速報 - Factset 最新調查：GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)EPS預估上修至0.42元，預估目標價為58.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.4元上修至0.42元，其中最高估值0.51元，最低估值-0.52元，預估目標價為58.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.51(0.54)
|0.91
|1.53
|1.85
|最低值
|-0.52(-0.53)
|-0.3
|-0.19
|1.29
|平均值
|0.3(0.26)
|0.54
|0.98
|1.57
|中位數
|0.42(0.4)
|0.73
|1.07
|1.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.72億
|55.33億
|62.88億
|63.95億
|最低值
|47.19億
|50.00億
|53.24億
|57.97億
|平均值
|47.51億
|51.10億
|56.49億
|60.96億
|中位數
|47.55億
|50.59億
|54.99億
|60.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.06
|-1.34
|-0.65
|-0.09
|-1.54
|營業收入
|31.28億
|44.07億
|51.94億
|55.68億
|57.39億
詳細資訊請看美股內頁：
GFL Environmental Inc. (Sub Voting)(GFL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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