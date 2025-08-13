鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class ACRWV-US的目標價調升至122.5元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)提出目標價估值：中位數由117.5元上修至122.5元，調升幅度4.26%。其中最高估值185元，最低估值32元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予CoreWeave, Inc. Class A評價：積極樂觀6位、保持中立16位、保守悲觀3位。
CoreWeave, Inc. Class A今(13日)收盤價為148.75元。近5日股價上漲4.26%，標普指數上漲2.33%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
