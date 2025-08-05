鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-05 16:00

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近來，美股迎來久違的 IPO 浪潮，設計軟體巨頭 Figma(FIG-US) 、穩定幣發行商 Circle(CRCL-US) 、雲端運算 AI 公司 CoreWeave(CRWV-US) 等明星企業的密集上市，令沉寂多年的新股市場煥發新生。這一盛況不禁讓人聯想到 2021 年熱錢湧動、企業紛紛掛牌上市的榮景時期。

美股IPO熱潮再起！Figma、Circle等明星企業密集上市 2021年盛況將重現？（圖：Shutterstock）

在經歷疫情衝擊、聯準會 (Fed) 升息等多重考驗後，美股 IPO 市場正重新站上風口。

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Figma 上周四 (7 月 31 日) 以每股 32 美元的發行價登陸紐交所，上市首日股價即飆升至 85 美元，較發行價翻倍，盤中因劇烈波動一度停牌，最終收報 115.5 美元，漲幅高達 260%。隔日，股價更突破 122 美元，較 33 美元的發行價暴漲近三倍。

在 Figma 路演期間，由於投資人需求火爆，該公司不得不將發行價區間從 25-28 美元上調至 30-32 美元，為美股今年規模最大的 IPO 之一。

穩定幣巨頭 Circle 則在 6 月 5 日上市，首日暴漲近 170%，至今股價已飆升近 500%，雲端運算 AI 公司 Core Weave 雖在 3 月下旬關稅焦慮最盛時上市，但隨後股價翻倍，成為 AI 賽道新寵。

此外，晶片設計公司 Ambiq Micro 上市首日大漲 61%，儘管因波動觸發熔斷，仍遠超過 24 美元的發行價。

自 2022 年利率上升刺破高估值泡沫後，美股 IPO 市場長期低迷，但隨著企業接受溫和估值，加上市場對關稅政策的疲憊情緒，投資人風險偏好回升。

儘管輝達等巨頭曾因貿易摩擦承壓，但 7 月以來股價表現堅挺，反映出市場對科技成長股的長期信心。

根據 Renaissance Capital 數據，今年已有 139 家公司申請 IPO，較去年同期成長 21%，其中 13 家已完成上市。

分析師指出，軟體、晶片和生技等創新領域最受青睞，而傳統產業新股表現平淡。

本星期，太空科技公司 Firefly Aerospace、醫療影像企業 HeartFlow 等公司也將接力上市，募資總額超過 9 億美元。