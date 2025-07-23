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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：魯門特姆控股LITE-US的目標價調升至105元，幅度約5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對魯門特姆控股(LITE-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至105元，調升幅度5%。其中最高估值125元，最低估值73元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予魯門特姆控股評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀1位。

魯門特姆控股今(23日)收盤價為100.0125元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.59%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股LITE市場預估目標價

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