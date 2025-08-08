〈台幣〉量縮盤整 收29.855元貶值3.5分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-08-08 17:33

新台幣今 (8) 日早盤一度升值後，隨後轉貶，最低來到 29.862 元，終場收在 29.855 元，貶值 3.5 分，台北外匯經紀公司成交值再縮至 8.07 億美元。

新台幣處區間盤整。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 29.8 元、升值 2 分開出，早盤升至 29.77 元，但隨後轉貶，最低來到 29.862 元，終場收在 29.855 元，全日高低價差 9.2 分。

觀察主要亞幣，韓元今日重挫約 0.5%，日元貶約 0.35%，星元貶逾 0.1%，新台幣收貶 0.12%，泰銖小貶 0.1% 上下，而美元指數也小跌 0.13%。

統一投顧指出，美國勞工部數據顯示，截至 8 月 2 日當周，初領失業金人數增加 7000 人至 22.6 萬人，略高於預期，加上上周疲弱的非農就業報告，市場對聯準會下月降息預期升溫，CME 的 Fedwatch 工具顯示目前市場預估 9 月降息機率已達 94%。