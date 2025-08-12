鉅亨網新聞中心 2025-08-12 16:26

全球最大的主權財富基金之一挪威主權財富基金（NBIM）周一 (11 日) 突然宣布出售其所持有的 11 家以色列公司的股票，並終止與所有以色列外部資產管理機構的合約，引發全球各界關注。

加薩情勢惡化 挪威主權基金大規模拋售以色列資產。(圖:shutterstock)

NBIM 執行長尼古唐根（Nicolai Tangen）對外強調，這項撤資決定是「在特殊衝突背景下的必要措施」，旨在遵循挪威政府關於排除參與佔領或衝突企業的指令。

根據 NBIM 官網公告，在這次大規模清倉行動之前，該基金截至 2025 年上半年共持有 61 家以色列公司的股份。此次清倉後，仍有 50 家位於基準指數內的以色列公司股份保留，但唐根明確表示，未來將繼續審查這些剩餘的公司，不排除進一步撤資的可能性。

他指出，該基金未來在以色列的投資將嚴格限定於股票基準指數內的企業，但並非所有在指數中的以色列公司都會被投資。

這起事件的導火線，源於挪威《晚郵報》上周的一篇報導。該報導揭露 NBIM 基金持有一家名為貝特謝梅什發動機（Bet Shemesh Engines）的以色列公司股份，而這家公司為用於加沙地帶軍事行動的戰機提供服務。

此消息一出，立即在挪威國內引起軒然大波。挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）對此表示「深感關切」，並隨即要求財政大臣下令審查該基金在以色列的所有投資。這項調查直接促成了 NBIM 的緊急應對與撤資決定。

NBIM 基金的投資策略一向以被動的指數型投資為主，其主動投資的空間相對有限。基金的股票投資部分主要以富時全球全市值指數（FTSE Global All-Cap Index）為基準，固定收益部分則以彭博巴克萊指數為基礎。

截至 2024 年底，該基金的股票指數涵蓋了 44 個國家和 8716 家上市公司，其中中東地區的投資佔比為 0.61%，以色列則佔 0.21%。

儘管挪威主權基金在國際市場上扮演著舉足輕重的角色，但其也面臨著投資風險。截至今年 3 月底，由於科技類股表現疲軟，該基金第一季度的虧損達到 0.6%，約 4,150 億挪威克朗。儘管如此，該基金的總規模依然龐大，達到 18.52 兆挪威克朗，其中高達 70% 配置於股票資產，27.7% 配置於固定收益資產。