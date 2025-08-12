鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-12 19:20

軟銀集團股價周二 (12 日) 在東京收漲近 7%，創下歷史新高，因為投資者押注這家科技投資者，能夠利用其多年來對人工智慧的關注獲利。

軟銀AI戰略奏效 推動股價連續5日上漲 創歷史新高(圖:shutterstock)

軟銀集團近期透過一系列策略佈局，展現其在 AI 領域的雄心與領導地位，並從鴻海 (2317-TW) 手中，以 37.5 億美元收購美國俄亥俄州一座電動車 (EV) 工廠。

儘管最初買方身份為 Crescent Dune LLC，但軟銀被廣泛視為幕後實體。這次收購旨在將該工廠整合至其與 OpenAI 和甲骨文公司 (ORCL-US) 合作的 5000 億美元「星際之門」AI 資料中心計畫中。

這項策略性舉措被視為重啟軟銀停滯已久的 AI 計畫的關鍵一步，旨在充分利用美國 AI 硬體發展的熱潮。透過該工廠的整合，軟銀期望加速 AI 技術在醫療保健、金融和交通等關鍵領域的突破，並鞏固其作為 AI 基礎設施核心玩家的地位。

市場對此反應極為正面，軟銀股價已連續 5 個交易日上漲。其中，周二在日本市場飆升 6.9% 至 14,825 日元，創下歷史新高，其在過去五天內總漲幅已超過 25%。