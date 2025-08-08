中東緊張局勢驟升！以色列安全內閣批准全面佔領加薩計畫 徹底清除哈馬斯

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-08 11:40

最新研究報告揭示，自 2020 年以來，傳統金融機構已在區塊鏈和加密貨幣基礎設施領域投入超過 1000 億美元，顯示出該領域日益增長的重要性。這一結論來自 Ripple 與 CB Insights 及英國區塊鏈技術中心合作撰寫的《數位資產銀行》報告，其中分析了超過 1 萬份投資協議，並對 1800 多名金融高管進行了調查。

報告指出，投資策略正從投機交易轉向基礎設施開發，重點關注託管解決方案、代幣化和跨境支付。超過 25% 的區塊鏈投資集中在促進資產發行和結算的基礎設施上，使得跨境支付成為主要關注領域。

逾半受訪銀行高層將穩定幣和現實世界資產的代幣化列為優先事項，65% 的高階主管正在積極研究託管服務。

報告中還列舉高盛的 GS DAP 產品和滙豐 (HSBC) 的代幣化黃金平台等案例，凸顯區塊鏈在傳統金融領域日益增強的實用性。

儘管市場波動且監管存在不確定性，區塊鏈技術投資仍在成長。Ripple 觀察到，即便在 FTX 交易所倒閉的情況下，傳統金融機構的投資在去年首季達到高峰，阿拉伯聯合大公國、印度和新加坡等新興市場對此動能起到了極大的推動作用，加速了區塊鏈技術的全球應用。

90% 的金融主管認為，到 2028 年，加密貨幣將對該行業產生「重大」或「非常大」的影響。半數受訪機構預估未來三年內建立與穩定幣和央行數位貨幣 (CBDC) 相容的結算層，或啟動代幣化債券試點計畫。

上述進展顯示，各方正以更全面的策略致力於將區塊鏈技術融入核心金融服務。

花旗、摩根大通和日本 SBI 集團等大型銀行已成為區塊鏈企業的主要支持者，這標誌著去中心化技術得到了更廣泛的機構認可。

與此同時，CB Insights 最新研究報告顯示，AI Agent 新創公司正快速改寫 VC 融資規則。這些公司中有 42% 已經部署或商業化其解決方案，部分領先企業年經常性收入 (ARR) 甚至已突破 1 億美元。