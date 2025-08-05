鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-05 11:00

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外媒最新報導指出，以色列總理尼坦雅胡近期在內部會議中傳出明確表態，傾向於擴大以軍在加薩地帶的軍事行動，甚至傳出「全面佔領加薩走廊」的強硬訊息，引發國內外高度關注。目前，以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯就加薩人質和停火協議談判陷入僵局。

​​加薩危機升級！傳以色列總理尼坦雅胡密謀擴大軍事行動全面佔領加薩 內閣今開會決定（圖：Shutterstock）

以國媒體引述多名政府官員談話報導，尼坦雅胡在內部交流中表達了「征服加薩走廊」的想法，部分官員更直言「我們將全面佔領加薩走廊」。

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以色列《第 12 頻道》周一 (4 日) 晚間報導，以國總理辦公室官員透露，尼坦雅胡「傾向於擴大以軍在加薩地帶的軍事行動，並控制整個加薩地帶」，以國內閣將於 8 月 5 日就此召開決策會議。

儘管以軍內部存在反對意見，但尼坦雅胡過去一天已告知各部長，將尋求內閣支援全面佔領加薩地帶的計畫。

以軍已向總參謀長 Eyal Zamir 提交分階段行動方案，旨在進一步擴大在加薩地帶的軍事行動。

然而，以色列一個代表大多數被扣押人員家屬的團體批評，擴大戰爭將把命懸一線的被扣押人員置於更大危險之中。

尼坦雅胡周一在內閣會議上說：「我們必須團結一致，戰鬥到底，達成所有戰爭目標，包括打敗哈馬斯、解救人質，以及確保加薩不再對以色列構成威脅。」他預計相關決定將在周二 (5 日) 作出。

值得注意的是，以軍總參謀長 Zamir 中將此前曾反對全面佔領加薩。一名官員表示，即使人質可能被關押在部分區域，以色列也將發動軍事行動，並暗示「如果總參謀長對此不同意，他就該辭職」。此舉引發以色列士兵母親的批評，認為這對人質和士兵都將是致命的。巴勒斯坦權力機構也呼籲國際社會介入。

以國外長 Gideon Saar 表示，擴大軍事行動反映了「希望人質平安歸來，以及在部分協議談判失敗後希望戰爭早日結束的願望」。

然而，哈馬斯高級政治官員 Basem Naim 表示，哈馬斯堅持致力於談判，但前提是「災難性的人道主義局勢」得到解決。

目前，仍有 50 名人質留在加薩，據悉其中至少 20 人還活著。哈馬斯上周末公佈其中兩名人質虛弱消瘦的照片，在以色列國內引發廣泛震驚。尼坦雅胡表示，這些照片表明哈馬斯「不想達成協議」。

然而，家庭論壇警告以色列政府不要擴大在加薩的軍事行動，呼籲以色列和哈馬斯承諾「帶 50 名人質回家，結束戰爭，然後重建和復興以色列。

聯合國最新數據顯示，加薩地區人道危機嚴重，7 月與飢餓相關的死亡人數急劇增加，僅在 7 月前兩周就有 5 千多名五歲以下兒童因營養不良入院接受門診治療。

世界衛生組織 (WHO) 表示，加薩每天需要 600 卡車的援助物資來緩解飢餓危機，但許多進入的卡車遭到搶劫。

聯合國指出，自 5 月底以來，加薩地帶已有近 1400 人在尋找食物時被殺害，其中大部分殺戮是以軍所為。