李在明證實韓美達成貿易協議：對美投資3,500億美元、設造船專用資金
鉅亨網編譯鍾詠翔
韓國總統李在明周四（31 日）表示，韓美貿易協議消除了韓國出口環境的不確定性，而韓國對美投資的 3,500 億美元中，1,500 億將列為韓美造船合作專用資金。
韓國總統辦公室政策室長金容範進一步表示，美國對韓國汽車關稅將降至 15%，韓國不會向美國進一步開放稻米和牛肉市場。
美國總統川普周三發文，稱美國已與韓國達成全面的貿易協議。根據協議，韓國將向美國提供 3,500 億美元，用於由美方擁有並控制的投資項目。
此外，韓國還將採購價值 1,000 億美元的液化天然氣或其他能源產品，並承諾再投資一筆大額資金，用於其本國投資目的。該金額將在韓國總統李在明兩周後訪美舉行雙邊會談時公布。
川普表示，美韓雙方達成一致，美國將對韓國徵收 15% 的關稅。同時，美國不會被徵收關稅。韓國將對美全面開放貿易，接受包括汽車、卡車、農產品等美國產品。
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