鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-24 13:10

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南韓總統李在明上任至今 (24) 日屆滿 50 天，但擺在這位新任總統面前的卻是令人憂心的經濟成績單。最新數據顯示，南韓經濟正面臨 1997 年亞洲金融危機以來最嚴峻的挑戰。

川普關稅倒數7天！李在明上台執政今屆滿50天 韓經濟面臨1997年來最嚴峻時刻（圖：Shutterstock）

南韓兩大經濟支柱三星電子和 LG 電子近日公佈的今年第二季初步財報顯示，兩家企業獲利分別較去年同期暴跌 55.94% 和 46.6%。根據業內消息，三星晶片部門營業利潤暴跌逾 90%。兩家公司將分別在下周四 (31 日) 跟明 (25) 日公布最終財報數字。此外，現代汽車和起亞汽車也預估第二季獲利將下滑 15% 以上。

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大企業業績萎靡的同時，中小企業處境更為艱困。根據南韓國稅局數據，去年全國申報停業的商家數量突破 100 萬家，創近 30 年新高，停業率高達 9.04%。

亞銀 (ADB)、南韓央行(KOB) 及韓國開發研究院 (KDI) 相繼將南韓今年經濟成長預期下調至 0.8%，是南韓首次經濟成長估值可能跌破 1%。

南韓企劃財政部坦言，即便實施補充預算，全年經濟成長仍可能低於此水準。

更令人擔憂的是，美國總統川普宣布自 8 月 1 日起將對南韓加徵關稅 25%，將使高度依賴出口的南韓經濟雪上加霜。

面對經濟困局，李在明政府祭獻「撒錢式」刺激政策。上月通過的 30.5 兆韓元補充預算案中，75.2% 資金用於刺激消費，將發放 15 萬至 50 萬韓元不等的消費券，四口之家平均可獲得約百萬韓元。

此外，南韓政府也推出 6000 億韓元地方商品券計畫，並啟動「特別債務清盤機制」，為 113.4 萬小商家提供最高 5000 萬韓元的債務減免。

李在明本人也親自下場促消費，在 7 月 11 日現身餐廳與民眾共進晚餐的畫面引發熱議。他在國會演講中直言南韓經濟處於「絕望」境地，強調「只有街道、小巷活了，經濟才能活」。

但上述舉措引發反對黨強烈批評，國民力量黨黨鞭宋彥錫指責這是「撒錢式慶功宴」，恐導致房價飆升、通膨上行等連鎖反應，且補充預算將讓南韓國家債務佔 GDP 比重明年首度突破 50% 警戒線。

川普政府的關稅政策成為壓垮南韓經濟的最後一根稻草。除已對鋼鋁產品加徵 50% 關稅外，美方在最新談判中提出兩項苛刻條件，要求南韓放寬牛肉、水果進口限制，並設立 4000 億美元 (約南韓年度預算 80%) 投資基金支持美國製造業。

南韓政府內部人士透露，美方談判代表對農產品進口讓步興趣不大，反而緊盯巨額投資基金。

為因應危機，李在明上月已經緊急召集三星、現代等五大財閥掌門人舉行座談會，強調「韓國經濟的核心就是企業」，但財閥們自身也深陷困境，浦項製鐵和現代製鐵第二季獲利料將分別下滑 14% 和 15.2%。

鋼鐵出口數據顯示，受美國關稅影響，5 月和 6 月出口額年減 12.4% 和 8%。

目前，南韓談判團隊已抵達華府，將在當地時間周五 (25 日) 與美方進行最後磋商。據悉，首爾考慮擴大能源進口作為新談判籌碼，但堅持不開放稻米和牛肉市場。