鉅亨網編輯林羿君 2025-08-12 10:03

由於全球貿易的樂觀情緒推動了藍籌股指數，日經 225 指數 (NKY) 周二 (12 日) 創下了歷史新高。

貿易前景改善 日經225指數噴漲逾千點創新高。(圖:shutterstock)

日經 225 指數周二盤中大漲 1,010.46 點至 42,830.94 點，漲幅 2.42% 與基準指數東證指數 TOPIX(TPX) 一同突破 2024 年 7 月的高點。美國將與中國的關稅休戰再延長 90 天，激勵投資人買入股票。

出口類股漲幅居前，其中夏普飆升 8.9%、愛德萬測試勁揚 6.63%。美國官員日前表示，華府不會對日本「疊加」關稅，並照承諾調降汽車關稅。

日經指數出口商權重較高，包括汽車製造商與科技公司，今年來漲幅落後東證指數，因為關稅疑慮促使投資人偏好受內需帶動的股票。