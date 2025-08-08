鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-08 13:48

日本股市周五 (8 日) 表現強勁，日經 225 指數盤中上漲 2%，東證指數首次突破 3000 點，創下新高。這主要得益於企業積極的財報，以及市場預期美國將取消對日本商品的雙重關稅。

日經指數強升2% 東證指數再寫紀錄 但亞股大多疲軟(圖:shutterstock)

科技投資者軟銀集團股價大漲 11%，因其第一季扭虧為盈。索尼集團也受財報提振，股價上揚 6%，延續了周四因財報帶來的漲勢。

儘管部分日本主要出口商如豐田汽車下調了利潤預測，但索尼和本田表示影響將小於預期。東京的貿易談判代表指出，美國政府已承諾微調其對日本商品的部分重複關稅，以避免雙重徵稅。

與此同時，亞太地區 (除日本外) 的 MSCI 指數下跌 0.4%，主要受前一交易日華爾街尾盤回落影響。其中，香港市場領跌，恆生指數下跌 0.6%，科技股尤其受到拖累。中國藍籌股滬深 300 指數下滑 0.1%，澳洲股市也下跌 0.2%。

美國股市期貨則呈現上漲趨勢，標普 500 電子迷你期貨上漲 0.3%，那斯達克期貨上漲 0.4%，有望連續第三天走高。

其他經濟數據顯示，日本周五公布的家庭支出數據增長 1.3%，低於預期。這項數據提供了消費和薪資趨勢的線索，日本央行正密切監測這些趨勢，以確定下次升息時機。