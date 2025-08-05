鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-05 15:40

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日本股市在經歷 1 年前的震撼暴跌後，已找到更堅實的立足點。東證指數目前正徘徊於歷史高點附近，與 2024 年 8 月 5 日日本央行意外升息，導致日股基準指數單日暴跌 12%、市值蒸發逾 6700 億美元的慘況，形成鮮明對比。

日股浴火重生再創高峰 這次真的不一樣？(圖:shutterstock)

儘管今年夏季股市的上漲，在技術面上與去年夏季的災難有相似之處，但分析人士預計，多重因素使得市場參與者相信，2024 年的崩盤不會重演。

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英國 Pelham Smithers 日本股票研究公司創辦人 Pelham Smithers 表示，現在市場走高的環境看起來穩定得多，「我認為還有進一步升息空間，這是以往沒有的感覺。」

與去年升息時相比，分析師還強調了幾點重要差異：

• 日本央行政策溝通更為清晰：央行已改進溝通方式，確保在政策會議前有預定的官員演講和記者會，有效引導市場預期。例如，今年 1 月將利率上調 25 個基點至 0.5%，是該行 18 年來最大幅度的升息，但市場因事前充分準備而得以消化，甚至在接下來的一週內股指有所上漲。

• 企業改革穩步推進：創紀錄的公司股票回購以及公司治理改革正不斷攀升新高度，有望為股東釋放長期價值，吸引大量外國投資者成為「相信日本的人」。

• 美日關稅協議優於預期：將關稅稅率限制在 15% 的休戰協議，緩解了市場對美國關稅可能嚴重衝擊日本經濟的擔憂。

雪梨 VanEck 投資管理公司跨資產策略師 Anna Wu 表示，市場已經意識到，即使日本央行將會升息，日元與主要貨幣的利差以及日美利率差仍然相當可觀，這使得套利交易再次劇烈平倉的可能性降低。

高盛日本公司和美銀證券等機構，已在近期上調對日股指數的預測。日本本土市場觀察人士也對零售等內需主導型產業寄予厚望，特別是若政府因應近期選舉受挫，可能接受在野黨削減消費稅的呼籲，推行財政擴張政策。

Intalcon 資產管理公司 CEO Klaus Wobbe 警示，若美國聯準會在第四季降息，而日本央行收緊政策，日元可能再次走強至 140 下方，這將被視為「真正平倉開始的信號」，而 140 是「最後防線」。