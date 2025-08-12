鉅亨網編輯林羿君 2025-08-12 12:39

受到全球貿易前景情緒轉好的激勵，日經 225 指數 (NKY) 周二 (12 日) 一路開高狂飆逾 1100 點，刷寫歷史新高，以下是分析師對日本股市漲勢的評論：

日股漲勢又急又猛 真牛市來了？分析師這樣看。(圖:shutterstock)

岩井 COSMO 證券投資研究部總經理 有澤正一 (SHOICHI ARISAWA)

過去幾天的反彈速度太快了，特別是我們沒有看到任何新的正面市場催化劑，所以這波漲勢快得令人驚訝。

日本股市表現曾落後於其他國家，尤其是在歐洲。歐洲股市上漲是因為投資者將注意力從美國轉移開了。日本現在成為了目標，因為該國的企業前景良好，而且美國關稅的影響似乎沒有市場預期的那麼嚴重。

城市指數駐布里斯本高級市場分析師 馬特 · 辛普森 (MATT SIMPSON)

無論我們稱之為「川普行情」（Trump pump）還是「TACP 交易」（川普總是臨陣退縮），其實都一樣。在美國和中國將貿易休戰延長 90 天的消息傳出後，亞洲股指普遍走高。

東證指數可能是第一個達到歷史新高的，但日經指數加入這個俱樂部似乎只是時間問題。

GCI 資產管理駐東京高級投資組合經理 池田貴正 (TAKAMASA IKEDA)

日經指數直到今天才創下新高，是因為晶片相關股和汽車股拖累了該指數。隨著引領華爾街漲勢的科技股放緩，日經指數可能很快就會見頂。

牛津經濟研究院駐東京經濟學家 山口憲寬 (NORIHIRO YAMAGUCHI)

由於現在是日本的盂蘭盆節假期，交易量較低。這段時間股價往往會大幅波動，無論是上漲還是下跌。波動性在短期內可能仍將居高不下。

三井住友信託駐東京首席策略師 植野廣義 (HIROYUKI UENO)

日經指數可能衝破 43,000 點大關。那些沒有預料到這次強勁上漲的投資者正在急忙搶購股票。