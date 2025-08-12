search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.13元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.03元下修至-0.13元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.32元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.12(0.12)0.40.690.32
最低值-0.32(-0.2)-0.36-0.030.32
平均值-0.1(-0.05)00.290.32
中位數-0.13(-0.03)-0.010.250.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值55.38億59.29億63.86億66.77億
最低值53.14億55.33億57.06億63.02億
平均值54.32億56.99億60.17億64.90億
中位數54.22億57.11億60.39億64.90億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.41-0.51-0.73-3.70
營業收入37.02億49.28億53.42億53.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLINE

相關行情

台股首頁我要存股
Lineage, Inc.40.58-2.55%

延伸閱讀



Empty