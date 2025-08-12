鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估下修至-0.13元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.03元下修至-0.13元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.32元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.12(0.12)
|0.4
|0.69
|0.32
|最低值
|-0.32(-0.2)
|-0.36
|-0.03
|0.32
|平均值
|-0.1(-0.05)
|0
|0.29
|0.32
|中位數
|-0.13(-0.03)
|-0.01
|0.25
|0.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.38億
|59.29億
|63.86億
|66.77億
|最低值
|53.14億
|55.33億
|57.06億
|63.02億
|平均值
|54.32億
|56.99億
|60.17億
|64.90億
|中位數
|54.22億
|57.11億
|60.39億
|64.90億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|-3.70
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
