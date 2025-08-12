鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業CDE-US的目標價調升至12.5元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對科爾礦業(CDE-US)提出目標價估值：中位數由12元上修至12.5元，調升幅度4.17%。其中最高估值14.5元，最低估值10元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予科爾礦業評價：積極樂觀9位、保持中立0位、保守悲觀0位。
科爾礦業今(12日)收盤價為11.315元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲2.43%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
