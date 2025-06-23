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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至0.03元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.05元上修至0.03元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.06元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.12(0.12)0.470.770.32
最低值-0.06(-0.23)-0.32-0.030.32
平均值0.03(-0.03)0.10.410.32
中位數0.03(-0.05)0.010.450.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值55.78億59.29億63.86億66.77億
最低值53.14億55.02億57.37億63.45億
平均值54.34億57.13億60.47億65.11億
中位數54.22億57.02億61.22億65.11億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-1.41-0.51-0.73-3.70
營業收入37.02億49.28億53.42億53.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLINE

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