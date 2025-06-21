鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lineage, Inc.(LINE-US)EPS預估上修至-0.05元，預估目標價為57.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Lineage, Inc.(LINE-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.06元上修至-0.05元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.23元，預估目標價為57.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.12(0.09)
|0.47
|0.77
|0.32
|最低值
|-0.23(-0.23)
|-0.32
|-0.05
|0.32
|平均值
|-0.03(-0.09)
|0.1
|0.4
|0.32
|中位數
|-0.05(-0.06)
|0.01
|0.45
|0.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|55.78億
|59.29億
|63.86億
|66.77億
|最低值
|53.50億
|55.02億
|58.11億
|63.45億
|平均值
|54.47億
|57.21億
|60.58億
|65.11億
|中位數
|54.38億
|57.02億
|61.22億
|65.11億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.41
|-0.51
|-0.73
|-3.70
|營業收入
|37.02億
|49.28億
|53.42億
|53.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Lineage, Inc.(LINE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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