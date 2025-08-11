鉅亨網新聞中心 2025-08-11 10:50

馬斯克旗下 xAI 最新語言大模型 Grok 4 現在開始對所有用戶免費開放。免費用戶每天可完成少量查詢，超過限制則需訂閱。

叫陣GPT-5！Grok 4免費開放 提供「慷慨的」使用額度。(圖:shutterstock)

根據 xAI 官方 X 帳號的介紹，只需使用「自動」模式，Grok 就會將複雜的查詢路由到 Grok 4。若使用者偏好「掌控一切」，則可以切換到「專家」模式。在限定的時間內，xAI 將提供「慷慨的」使用額度。

Grok 4 的免費可用，正值 GPT-5 發布後不久。 GPT-5 選擇在發布即日起向所有免費、Plus、Pro、Team 用戶推出，所有用戶均有使用權限。 Grok-4 此時的免費，或許也是為了跟上競爭對手的節奏。

馬斯克曾宣稱 Grok 4 是全球最強 AI 模型，在處理學術問題上的表現已經達到博士級。

從官方公佈的跑分數據來看，Grok 4 模型具備非常亮眼的成績，在實時速度、推理能力和高級視覺等方面，將和 OpenAI、Anthropic 頂尖模型同台較量。

Grok 4 模型具備深度推理能力，經過 xAI 的 Colossus 超級電腦訓練，承諾提供更強的邏輯推理和文本生成能力。

同時，Grok 4 還具備自然的人類語音特徵、即時網路存取能力，以及理解網路文化的智能，包括對梗、俚語和幽默的高精度識別。

圖像功能方面，暫時限制非美國地區使用。馬斯克自從 Grok 4 推出後，過去幾周落力宣傳圖像生成的功能，因為目前以圖像生成最能吸引用戶，吸引用戶後，有望開拓廣告商機。