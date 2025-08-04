鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-04 17:10

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在量子計算快速發展的背景下，特斯拉 (TSLA-US) 與 SpaceX 執行長馬斯克對比特幣的長期加密安全性表達了新一輪疑慮。他透過旗下的 AI 聊天機器人 Grok 發文探討，當前比特幣所採用的 SHA-256 哈希演算法被強大量子電腦破解的可能性。

馬斯也擔心量子計算破解比特幣加密！Grok給出「這答案」。(圖：Shutterstock)

不過，根據 Grok 分析，目前量子計算尚無能力構成威脅。未來五年內，量子電腦成功破解比特幣加密的風險極低，機率幾乎為 0%；然而，到了 2035 年前，該風險雖會略為上升，但依舊低於 10%。

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Grok 表示：「根據美國國家標準技術研究所（NIST）、IBM 2025 年的評估及專家調查，透過 Grover 演算法（可將搜尋運算複雜度降低至約 2^128 次）破解 SHA-256 的可能性未來五年為 0%，2035 年前也不到 10%。」

值得注意的是，馬斯克的關注並非毫無根據。截至目前，特斯拉持有約 11,500 枚比特幣，市值約為 13 億美元；而 SpaceX 也據報持有價值 8.5 億美元的比特幣資產；馬斯克本人亦公開表示其投資組合中包含比特幣。

德勤警告：四分之一比特幣恐受量子攻擊

與此同時，德勤（Deloitte） 最新研究也指出，全球約 25% 的比特幣可能面臨量子破解風險。

分析師警告，一旦量子電腦進一步突破目前的演算法防線，整個交易流程將受到威脅。為此，產業界已積極推動採用後量子密碼學作為新防線，成為全球密碼學家正在探索的新興但複雜的解決方案。

不過，目前大多數量子系統仍尚停留在約 1000 個量子位元的水準，距離破解 SHA-256 所需的「數百萬個糾錯量子位元」仍有技術門檻。

Grok 補充指出，若未來量子威脅加劇，比特幣網路可考慮升級至 SHA-3 或 SHA-512 等更強加密演算法，以確保整體安全性。

國際商業機器「Blue Jay」領跑量子競賽

馬斯克拋出這項問題的時機恰逢國際商業機器 (IBM-US) 公布其下一代量子系統「Blue Jay」計畫。該系統預計在 2033 年前實現 2000 個全域量子位元（qubits），遠超目前業界平均水準。