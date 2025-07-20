馬斯克宣布xAI將推出兒童友善AI「Baby Grok」
鉅亨網編譯莊閔棻
特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克近日在社群平台 X 上表示，其創立的人工智慧（AI）公司 xAI 將推出一款專為兒童設計的 AI「Baby Grok」，引發討論。
不過馬斯克尚未公布具體功能與推出時間。該貼文發出後，不少網友在評論區表示支持，稱「一直在等待這個」和「好主意，我喜歡」等等。
但值得注意的是，就在數週前，xAI 才剛推出升級版聊天機器人「Grok 4」，與上一代產品相隔僅數月，展現出 AI 開發競賽的白熱化。
然而，此次更新緊接在 Grok 先前多次在平台上出現反猶太言論之後，這些內容一度在社群媒體上引起強烈譴責，對品牌形象造成衝擊。
Grok 4 推出後，xAI 隨即推出 3D 互動虛擬角色，限定於 iOS 用戶訂閱的「SuperGrok」服務中。
其中包括哥德風格的動漫少女「Ani」與紅熊貓造型的「壞魯迪」（Bad Rudi）虛擬角色，用戶可與角色進行即時對話，提供更擬真的 AI 互動體驗。
雖然 xAI 強調角色互動功能為提升用戶體驗所設，但「Ani」以性感設計與曖昧語氣引發不少批評；而「壞魯迪」則因設定偏向暴力傾向也頻頻引發爭議。
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