遭川普點名！陳立武發聲明：美國是我家 正與政府溝通

我知道今天有很多新聞，我想花點時間直接和大家談談。



首先，我想說：美國是我 40 多年來的家。我熱愛這個國家，並深深感激它給我的機會。我也熱愛這家公司。在這個關鍵時刻領導英特爾不僅僅是一份工作，更是一種榮幸。這個產業給了我太多，我們公司也扮演著如此重要的角色，能夠與大家攜手重振英特爾的實力，創造未來的創新，是我職涯的榮幸。英特爾的成功對美國科技和製造業的領先地位、國家安全和經濟實力至關重要。這正是我們在全球開展業務的動力。這也是我加入這個團隊的動機，也是我每天推動我們共同推動重要工作的動力，以建立更美好的未來。



關於我過去在 Walden International 和 Cadence Design Systems 的任職經歷，流傳著許多錯誤訊息。我想明確指出：在 40 多年的行業經驗中，我與世界各地以及我們多元化的生態系統建立了良好的關係，並且始終遵循最高的法律和道德標準。我的聲譽建立在信任之上——言出必行，並以正確的方式行事。我領導英特爾的方式也是如此。



我們正在與政府溝通，解決已提出的問題，並確保他們掌握事實。我完全贊同總統致力於推動美國國家和經濟安全的承諾，我讚賞他在推動這些優先事項方面所展現的領導力，並很自豪能夠領導一家對這些目標至關重要的公司。



董事會全力支持我們為公司轉型、為客戶創新以及嚴謹執行所做的工作—我們正在取得進展。尤其令人振奮的是，我們將在今年稍後採用美國最先進的半導體製程技術，以實現量產。這將是一個重要的里程碑，它證明了你們的努力以及英特爾在美國科技生態系統中扮演的重要角色。



展望未來，我們的使命清晰，機會無限。我很榮幸能與你們並肩前行。



感謝您為加強我們公司的未來所做的一切。



立武