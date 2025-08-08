鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solventum Corporation(SOLV-US)EPS預估上修至5.83元，預估目標價為85.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Solventum Corporation(SOLV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.56元上修至5.83元，其中最高估值5.9元，最低估值5.51元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.9(5.69)6.397.388.51
最低值5.51(5.51)5.566.417.35
平均值5.73(5.57)6.026.97.74
中位數5.83(5.56)6.076.897.36

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值85.07億87.65億90.52億91.00億
最低值83.80億76.90億80.36億83.19億
平均值84.70億83.91億86.16億87.01億
中位數84.96億86.28億88.08億86.84億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS8.457.784.012.76
營業收入81.71億81.30億81.97億82.54億

詳細資訊請看美股內頁：
Solventum Corporation(SOLV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

