鉅亨速報 - Factset 最新調查：Solventum Corporation(SOLV-US)EPS預估上修至5.83元，預估目標價為85.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Solventum Corporation(SOLV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.56元上修至5.83元，其中最高估值5.9元，最低估值5.51元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.9(5.69)
|6.39
|7.38
|8.51
|最低值
|5.51(5.51)
|5.56
|6.41
|7.35
|平均值
|5.73(5.57)
|6.02
|6.9
|7.74
|中位數
|5.83(5.56)
|6.07
|6.89
|7.36
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|85.07億
|87.65億
|90.52億
|91.00億
|最低值
|83.80億
|76.90億
|80.36億
|83.19億
|平均值
|84.70億
|83.91億
|86.16億
|87.01億
|中位數
|84.96億
|86.28億
|88.08億
|86.84億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.45
|7.78
|4.01
|2.76
|營業收入
|81.71億
|81.30億
|81.97億
|82.54億
詳細資訊請看美股內頁：
Solventum Corporation(SOLV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 勝過AI！這話題在美企財報會議討論度暴增
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：交易台TTD-US的目標價調降至88元，幅度約4.35%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想國演藝(LYV-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為170.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Atlassian Corporation - Class ATEAM-US的目標價調降至250元，幅度約4.58%
下一篇