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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調升至53元，幅度約3.92%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Celsius控股(CELH-US)提出目標價估值：中位數由51元上修至53元，調升幅度3.92%。其中最高估值57元，最低估值33元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Celsius控股評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀2位。

Celsius控股今(30日)收盤價為47.44元。近5日股價上漲3.92%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CELH市場預估目標價

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