鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調升至49元，幅度約4.26%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Celsius控股(CELH-US)提出目標價估值：中位數由47元上修至49元，調升幅度4.26%。其中最高估值56元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Celsius控股評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀2位。
Celsius控股今(11日)收盤價為46.12元。近5日股價下跌4.26%，標普指數上漲0.58%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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