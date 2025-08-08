鉅亨速報 - Factset 最新調查：Atlassian Corporation - Class ATEAM-US的目標價調降至250元，幅度約4.58%
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)提出目標價估值：中位數由262元下修至250元，調降幅度4.58%。其中最高估值420元，最低估值196元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予Atlassian Corporation - Class A評價：積極樂觀25位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Atlassian Corporation - Class A今(8日)收盤價為168.375元。近5日股價下跌4.58%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
