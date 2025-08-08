鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA IncRKLB-US的目標價調升至45元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)提出目標價估值：中位數由42.5元上修至45元，調升幅度5.88%。其中最高估值55元，最低估值20元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Rocket Lab USA Inc評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Rocket Lab USA Inc今(8日)收盤價為44.21元。近5日股價下跌5.88%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
