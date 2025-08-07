search icon



鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.01%，報176.21美元

鉅亨網新聞中心


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間07日23:06股價下跌9.29美元，報176.21美元，跌幅5.01%，成交量2,206,045（股），盤中最高價189.69美元、最低價176.21美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.93%
  • 近 1 月：-13.13%
  • 近 3 月：-10.77%
  • 近 6 月：-41.85%
  • 今年以來：-23.78%

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

