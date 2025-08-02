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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5%，報182.19美元

鉅亨網新聞中心


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間02日03:44股價下跌9.59美元，報182.19美元，跌幅5%，成交量1,350,704（股），盤中最高價190.00美元、最低價182.19美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.03%
  • 近 1 月：-5.57%
  • 近 3 月：-16%
  • 近 6 月：-37.49%
  • 今年以來：-21.2%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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Atlassian Corporation - Class A182.96-4.60%

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