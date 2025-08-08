鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為68.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.89元，其中最高估值1.95元，最低估值1.84元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.95(1.95)
|2.7
|2.49
|2.81
|最低值
|1.84(1.78)
|1.92
|2.03
|2.43
|平均值
|1.89(1.85)
|2.13
|2.3
|2.62
|中位數
|1.89(1.85)
|2.13
|2.32
|2.62
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|81.95億
|91.63億
|97.45億
|104.72億
|最低值
|78.32億
|82.44億
|86.71億
|97.99億
|平均值
|80.07億
|86.57億
|92.65億
|102.26億
|中位數
|80.01億
|86.41億
|92.45億
|104.07億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.32
|1.28
|1.12
|1.54
|1.49
|營業收入
|45.99億
|55.41億
|63.11億
|71.40億
|74.93億
詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
