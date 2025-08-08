search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元上修至1.89元，其中最高估值1.95元，最低估值1.84元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.95(1.95)2.72.492.81
最低值1.84(1.78)1.922.032.43
平均值1.89(1.85)2.132.32.62
中位數1.89(1.85)2.132.322.62

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值81.95億91.63億97.45億104.72億
最低值78.32億82.44億86.71億97.99億
平均值80.07億86.57億92.65億102.26億
中位數80.01億86.41億92.45億104.07億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.321.281.121.541.49
營業收入45.99億55.41億63.11億71.40億74.93億

詳細資訊請看美股內頁：
怪獸飲料(MNST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMNST

相關行情

台股首頁我要存股
怪獸飲料60.8+2.18%

延伸閱讀



Empty