search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料MNST-US的目標價調升至68元，幅度約4.62%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至68元，調升幅度4.62%。其中最高估值75元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予怪獸飲料評價：積極樂觀13位、保持中立9位、保守悲觀4位。

怪獸飲料今(8日)收盤價為60.8元。近5日股價上漲4.62%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MNST市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
怪獸飲料60.8+2.18%

延伸閱讀



Empty