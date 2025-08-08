鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為350.00元

search icon



Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為350.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.31元上修至4.43元，其中最高估值4.74元，最低估值4.16元，預估目標價為350.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.74(4.89)6.027.539.2
最低值4.16(4.03)4.576.088.08
平均值4.42(4.35)5.516.968.6
中位數4.43(4.31)5.616.928.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.46億31.47億37.88億42.56億
最低值25.11億28.98億32.74億36.76億
平均值25.58億30.15億35.37億40.41億
中位數25.33億30.08億35.38億40.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.100.240.072.945.78
營業收入9.04億10.99億13.05億16.97億20.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPODD

