鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.43元，預估目標價為350.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.31元上修至4.43元，其中最高估值4.74元，最低估值4.16元，預估目標價為350.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.74(4.89)
|6.02
|7.53
|9.2
|最低值
|4.16(4.03)
|4.57
|6.08
|8.08
|平均值
|4.42(4.35)
|5.51
|6.96
|8.6
|中位數
|4.43(4.31)
|5.61
|6.92
|8.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.46億
|31.47億
|37.88億
|42.56億
|最低值
|25.11億
|28.98億
|32.74億
|36.76億
|平均值
|25.58億
|30.15億
|35.37億
|40.41億
|中位數
|25.33億
|30.08億
|35.38億
|40.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.10
|0.24
|0.07
|2.94
|5.78
|營業收入
|9.04億
|10.99億
|13.05億
|16.97億
|20.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司PODD-US的目標價調升至350元，幅度約4.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.27元，預估目標價為325.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Financial Group Inc(AFG-US)EPS預估下修至9.33元，預估目標價為127.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科迪華(CTVA-US)EPS預估上修至3.05元，預估目標價為84.00元
下一篇