鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料MNST-US的目標價調升至63元，幅度約3.28%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對怪獸飲料(MNST-US)提出目標價估值：中位數由61元上修至63元，調升幅度3.28%。其中最高估值71元，最低估值49元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予怪獸飲料評價：積極樂觀12位、保持中立11位、保守悲觀2位。
怪獸飲料今(9日)收盤價為60.14元。近5日股價上漲3.28%，標普指數上漲1.07%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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