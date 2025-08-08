鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽諾菲 ADRSNY-US的目標價調降至62.84元，幅度約3.25%
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對賽諾菲 ADR(SNY-US)提出目標價估值：中位數由64.95元下修至62.84元，調降幅度3.25%。其中最高估值73.42元，最低估值52.04元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予賽諾菲 ADR評價：積極樂觀19位、保持中立6位、保守悲觀0位。
賽諾菲 ADR今(8日)收盤價為47.43元。近5日股價上漲3.25%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
