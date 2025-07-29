鉅亨網編譯段智恆 2025-07-29 03:00

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《路透》周一 (28 日) 報導，分析師指出，歐美最新貿易協議可能讓製藥業面臨 130 億至 190 億美元的額外成本，因歐洲品牌藥品將首次被課徵 15% 關稅。這些額外費用若未獲緩解，恐導致藥價上漲並影響消費者負擔。

藥價要漲了？歐美貿易協議15%關稅 製藥業成本恐增至190億美元(圖：REUTERS/TPG)

藥品過去一直享有免稅待遇，是歐洲出口至美國的最大項目，而歐盟約占美國藥品進口總額的六成。歐洲官員周日宣布的新協議涵蓋所有商品 15% 整體關稅，藥品也被納入其中，部分學名藥則可免稅。

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藥品關稅衝擊恐高達 190 億美元

瑞銀 (UBS) 分析師 Matthew Weston 預估，協議細節可能包括保護措施，以避免歐盟製藥出口受到美國對藥品產業國安調查的影響，並指出類似條款已在與英國及瑞士談判中被討論。

ING 分析師 Diederik Stadig 則警告，雖然不預期會再有額外關稅，但在協議正式簽署前仍存在不確定性。他估計，若不採取緩解策略，15% 的關稅將讓產業成本增加 130 億美元，部分可能轉嫁至消費者身上。

Bernstein 分析師 Courtney Breen 則將額外成本預估提高至 190 億美元，但她指出製藥業者已採取應對措施，包括藥品庫存囤積與新簽合約代工，以降低衝擊。

製藥業應對策略與市場反應

瑞銀分析師 Weston 補充，目前尚不清楚哪些學名藥被納入免稅清單，但對於學名藥商 Sandoz 而言，今年的影響應可控。儘管如此，市場反應相對樂觀，周一賽諾菲、羅氏及 Sandoz 股價皆上漲 0.5% 至 1%。