藥價要漲了？歐美貿易協議15%關稅 製藥業成本恐增至190億美元
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周一 (28 日) 報導，分析師指出，歐美最新貿易協議可能讓製藥業面臨 130 億至 190 億美元的額外成本，因歐洲品牌藥品將首次被課徵 15% 關稅。這些額外費用若未獲緩解，恐導致藥價上漲並影響消費者負擔。
藥品過去一直享有免稅待遇，是歐洲出口至美國的最大項目，而歐盟約占美國藥品進口總額的六成。歐洲官員周日宣布的新協議涵蓋所有商品 15% 整體關稅，藥品也被納入其中，部分學名藥則可免稅。
藥品關稅衝擊恐高達 190 億美元
瑞銀 (UBS) 分析師 Matthew Weston 預估，協議細節可能包括保護措施，以避免歐盟製藥出口受到美國對藥品產業國安調查的影響，並指出類似條款已在與英國及瑞士談判中被討論。
ING 分析師 Diederik Stadig 則警告，雖然不預期會再有額外關稅，但在協議正式簽署前仍存在不確定性。他估計，若不採取緩解策略，15% 的關稅將讓產業成本增加 130 億美元，部分可能轉嫁至消費者身上。
Bernstein 分析師 Courtney Breen 則將額外成本預估提高至 190 億美元，但她指出製藥業者已採取應對措施，包括藥品庫存囤積與新簽合約代工，以降低衝擊。
製藥業應對策略與市場反應
法國製藥大廠賽諾菲 (SNY-US) 本月宣布，將把位於新澤西的製造廠出售給賽默飛世爾 (Thermo Fisher)(TMO-US)，後者將繼續生產賽諾菲療法產品；羅氏(Roche) 執行長史聶克 (Thomas Schinecker) 則表示，該公司正增加美國庫存，以避免關稅帶來的短期干擾。
瑞銀分析師 Weston 補充，目前尚不清楚哪些學名藥被納入免稅清單，但對於學名藥商 Sandoz 而言，今年的影響應可控。儘管如此，市場反應相對樂觀，周一賽諾菲、羅氏及 Sandoz 股價皆上漲 0.5% 至 1%。
先前，美國總統川普曾表示，在談判雙邊協議前，藥品關稅可能高達 200%。華爾街部分分析師認為，隨著協議涵蓋藥品關稅，額外針對製藥業的關稅不太可能再度出現；但也有觀點提醒，在協議正式生效前，仍需關注國安調查結果及相關保護條款細節。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇