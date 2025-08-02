鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽諾菲 ADR(SNY-US)EPS預估下修至4.55元，預估目標價為64.95元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對賽諾菲 ADR(SNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.62元下修至4.55元，其中最高估值4.96元，最低估值4.18元，預估目標價為64.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.96(4.96)
|5.31
|5.9
|6.42
|最低值
|4.18(4.34)
|4.57
|4.64
|5.01
|平均值
|4.56(4.64)
|4.96
|5.34
|5.92
|中位數
|4.55(4.62)
|4.95
|5.38
|6.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|544.22億
|581.93億
|619.43億
|636.40億
|最低值
|493.12億
|533.06億
|557.15億
|583.57億
|平均值
|522.66億
|559.27億
|595.05億
|616.91億
|中位數
|527.44億
|562.04億
|596.69億
|625.23億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.60
|2.94
|3.52
|2.33
|2.40
|營業收入
|410.86億
|446.33億
|451.89億
|465.64億
|444.37億
詳細資訊請看美股內頁：
賽諾菲 ADR(SNY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普下60天降價令 17大藥廠股價重挫
- 藥價要漲了？歐美貿易協議15%關稅 製藥業成本恐增至190億美元
- Keytruda專利將到期！默沙東砸百億美元收購Verona 轉攻肺病市場
- Regeneron COTD療法後期試驗失敗
下一篇