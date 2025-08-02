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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：賽諾菲 ADR(SNY-US)EPS預估下修至4.55元，預估目標價為64.95元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對賽諾菲 ADR(SNY-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.62元下修至4.55元，其中最高估值4.96元，最低估值4.18元，預估目標價為64.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.96(4.96)5.315.96.42
最低值4.18(4.34)4.574.645.01
平均值4.56(4.64)4.965.345.92
中位數4.55(4.62)4.955.386.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值544.22億581.93億619.43億636.40億
最低值493.12億533.06億557.15億583.57億
平均值522.66億559.27億595.05億616.91億
中位數527.44億562.04億596.69億625.23億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.602.943.522.332.40
營業收入410.86億446.33億451.89億465.64億444.37億

詳細資訊請看美股內頁：
賽諾菲 ADR(SNY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNY

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