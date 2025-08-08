search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

Apple Pay再陷訴訟風暴 Fintiv指控蘋果竊取其行動錢包技術

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


德州公司 Fintiv 周四 (7 日) 在喬治亞州北部地區法院對蘋果 (AAPL-US) 提起了一項新的訴訟，指控蘋果竊取其行動錢包技術，並用於開發其廣為人知的 Apple Pay 服務。

cover image of news article
Apple Pay再陷訴訟風暴 Fintiv指控蘋果竊取其行動錢包技術(圖:shutterstock)

根據訴狀內容，蘋果被控違反了美國聯邦和州級的《詐欺及貪腐組織影響法》(RICO) 以及商業秘密法。


Fintiv 指控，在 2011 至 2012 年期間，蘋果曾與 Fintiv 的前身 CorFire 進行了多次會面，並在簽訂保密協議 (NDAs) 的情況下，取得了 CorFire 的機密技術資訊。Fintiv 原以為蘋果計畫授權使用 CorFire 的行動錢包技術，但訴狀聲稱蘋果反而竊取了這些機密資料，隨後更挖走了 CorFire 的關鍵員工，並於 2014 年推出了 Apple Pay。

Fintiv 表示，Apple Pay 的核心功能是建立在 CorFire 開發的技術之上，目前已應用於數億台 iPhone、iPad、Apple Watch 和 MacBook 設備中。

訴狀進一步聲稱，蘋果的這種行為是其多年來一貫的「模式與做法」——即假裝與其他公司建立合作關係，以竊取機密和專有資訊，然後挖走其關鍵員工，最終竊取該公司的寶貴智慧財產權，並將其商業化以供自身使用。

為支持此論點，訴狀還引用了 蘋果曾對 Masimo 採取的「類似惡劣手法」，該案件涉及開發 Apple Watch 的血氧測量功能。Fintiv 的律師 Marc Kasowitz 在聲明中將蘋果的行為描述為「規模巨大的企業竊盜和敲詐勒索案」，並指出這讓 蘋果賺取了數十億美元的收入，卻未支付 Fintiv 任何費用。訴訟請求法庭判予 Fintiv 賠償性及懲罰性損害賠償。

這並非 Fintiv 首次與 蘋果對簿公堂。自 2018 年以來，Fintiv 便持續對蘋果提起法律訴訟。此前，Fintiv 在德州提起了一宗專利侵權訴訟，該案最初被駁回，但隨後上訴法院推翻了該裁決並發回重審。

然而，就在本周稍早，德州的一位法官裁定蘋果並未侵犯 Fintiv 的某些專利，並批准了 Fintiv 駁回其餘訴求的動議。因此，這場漫長的法律爭鬥現在將重心轉移至喬治亞州的法院。Fintiv 方面表示，他們計畫針對德州的裁決提出上訴。

文章標籤

蘋果Apple Payfintiv訴狀行動錢包技術

相關行情

台股首頁我要存股
蘋果220.03+3.18%

延伸閱讀



Empty