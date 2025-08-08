鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-08 13:28

德州公司 Fintiv 周四 (7 日) 在喬治亞州北部地區法院對蘋果 (AAPL-US) 提起了一項新的訴訟，指控蘋果竊取其行動錢包技術，並用於開發其廣為人知的 Apple Pay 服務。

Apple Pay再陷訴訟風暴 Fintiv指控蘋果竊取其行動錢包技術(圖:shutterstock)

根據訴狀內容，蘋果被控違反了美國聯邦和州級的《詐欺及貪腐組織影響法》(RICO) 以及商業秘密法。

Fintiv 指控，在 2011 至 2012 年期間，蘋果曾與 Fintiv 的前身 CorFire 進行了多次會面，並在簽訂保密協議 (NDAs) 的情況下，取得了 CorFire 的機密技術資訊。Fintiv 原以為蘋果計畫授權使用 CorFire 的行動錢包技術，但訴狀聲稱蘋果反而竊取了這些機密資料，隨後更挖走了 CorFire 的關鍵員工，並於 2014 年推出了 Apple Pay。

Fintiv 表示，Apple Pay 的核心功能是建立在 CorFire 開發的技術之上，目前已應用於數億台 iPhone、iPad、Apple Watch 和 MacBook 設備中。

訴狀進一步聲稱，蘋果的這種行為是其多年來一貫的「模式與做法」——即假裝與其他公司建立合作關係，以竊取機密和專有資訊，然後挖走其關鍵員工，最終竊取該公司的寶貴智慧財產權，並將其商業化以供自身使用。

為支持此論點，訴狀還引用了 蘋果曾對 Masimo 採取的「類似惡劣手法」，該案件涉及開發 Apple Watch 的血氧測量功能。Fintiv 的律師 Marc Kasowitz 在聲明中將蘋果的行為描述為「規模巨大的企業竊盜和敲詐勒索案」，並指出這讓 蘋果賺取了數十億美元的收入，卻未支付 Fintiv 任何費用。訴訟請求法庭判予 Fintiv 賠償性及懲罰性損害賠償。

這並非 Fintiv 首次與 蘋果對簿公堂。自 2018 年以來，Fintiv 便持續對蘋果提起法律訴訟。此前，Fintiv 在德州提起了一宗專利侵權訴訟，該案最初被駁回，但隨後上訴法院推翻了該裁決並發回重審。