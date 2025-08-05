鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-05 19:10

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美國股市周一 (4 日) 重現漲勢，投資者將注意力從上周五令人擔憂的 7 月就業報告，轉向聯準會可能很快調降借貸成本的可能性。市場情緒顯示，目前 9 月降息的機率約為 85% 至 94.4%，從而激勵了股市多頭。

聯準會9月降息機率逾九成？美銀潑冷水：恐按兵不動至2026年(圖:shutterstock)

然而，美國銀行全球研究部 (BofA Global Research) 的經濟學家團隊對此發出警告，認為這種看法最終可能被證明是誤入歧途。美銀團隊目前仍堅守其觀點，即聯準會可能會將利率維持在當前水準直到 2026 年。

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美銀團隊的論點主要基於以下幾點：

• 勞動力市場狀況：儘管對勞動力的需求似乎有所下降，但勞動力市場的「閒置產能」並未顯著增加。這意味著勞動力需求的下降與供給的下降相匹配。美銀指出，自 4 月以來，已有超過 80 萬名外籍勞工退出美國勞動力市場。

• 失業率穩定：這種情況的後果之一是美國失業率得到了控制。儘管 7 月失業率小幅上升，但此前 6 月曾出現下降。官方數據持續顯示，即使就業創造速度放緩，失業率仍相對溫和。聯準會主席鮑威爾曾暗示，只要失業率保持相對穩定，他就不會太看重就業放緩這一因素。

• 消費者支出顯示韌性：美銀通過信用卡和借記卡數據追蹤的消費者支出似乎正在走強。這凸顯了美國經濟可能走向更強勁軌跡的潛在積極信號。

• 通膨仍是主要擔憂：美銀團隊認為，市場將經濟衰退與停滯性通膨混為一談了。對聯準會而言，更值得擔憂的是，過去一年美國在降低通膨率方面並未取得太多進展。隨著川普總統的關稅政策生效，美銀團隊相信物價壓力重新加速的風險可能超過勞動力市場大幅放緩的風險。

他們強調，聯準會在通膨目標上的偏離程度，遠大於在就業目標上的偏離。如果聯準會在 9 月降息，那將是在沒有證據表明通膨已經見頂的情況下，就對勞動力市場惡化的預測抱有極大信心。

儘管如此，美銀也承認，一些事態發展可能改變其前景預期。如果 7 月和 8 月的通膨數據疲軟，9 月降息的可能性將會增加。此外，如果 8 月就業報告再次疲軟，特別是失業率上升至 4.4%，也可能促使聯準會考慮降息。

8 月就業報告將在 9 月初發布，距離聯準會下次會議僅幾周時間。