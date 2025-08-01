聯準會31年來首度兩理事齊聲反對 憂降息腳步落後衝擊就業

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-01 20:55

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美國聯準會本周維持利率不變決定遭兩名理事反對，華勒 (Christopher Waller) 和鮑曼 (Michelle Bowman) 表示支持降息 1 碼，強調勞動市場疲軟跡象日益明顯，批評目前「觀望」政策過於謹慎，可能使政策落後於經濟情勢，對勞動市場造成不必要損害。

聯準會決策官員華勒周五通過聲明表示投下反對票理由。(圖:Shutterstock)

綜合外媒周五（1 日）報導，華勒和鮑曼周五說明決定理由。在各自發表的聲明中，兩人都強調勞動市場疲軟跡象日益明顯，這是 1993 年以來首次有兩名理事同時持反對意見。

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委員會最終以 9 票對 2 票決定維持利率不變，華勒表示，意見分歧反映了「健康且強勁的討論」，強調對如何詮釋經濟數據持不同觀點並無不妥。

華勒在聲明中表示：「我認為觀望的做法過於謹慎，在我看來並未適當平衡前景風險，可能導致政策落後於情勢。」他指出，考慮到預期的數據修正和民間部門薪資成長停滯，勞動市場的下行風險已經增加。值得注意的是，華勒也被視為是下一屆聯準會主席潛在的熱門人選。

鮑曼則表示，「勞動市場變得較不活躍，並顯示日益脆弱的跡象」，延遲行動可能導致勞動市場惡化以及經濟成長進一步放緩。

兩人的觀點與主席鮑爾 (Jerome Powell) 和其他政策制定者形成對比，後者持續認為勞動市場大致穩固，並支持耐心調整利率的做法，以便官員能繼續評估川普總統關稅政策對通膨和經濟的影響。

華勒和鮑曼都認為關稅對通膨的影響只是暫時性的。華勒堅持川普關稅政策的通膨影響「迄今為止很小」，鮑曼則指出，如果沒有關稅，聯準會的關鍵通膨指標將低於 2.5%，「大幅接近我們 2% 的目標」。

對於未來政策方向，華勒建議採取漸進降息策略，逐步降息總降幅可達 1.5 個百分點 (6 碼)，但須以緩慢步調進行，同時委員會持續監控政策寬鬆的影響。鮑曼同樣支持「漸進降息」的做法。

不過，兩人都不支持川普所推動的大幅降息。川普曾建議聯邦資金利率應該降低多達 3 個百分點 (12 碼)。

川普也持續他對鮑爾的批評。在周五上午的 Truth Social 貼文中，他再次抨擊聯準會，稱鮑爾為「頑固的白痴」，要求「必須大幅降低利率，現在就要」，並威脅如果鮑爾繼續拒絕，「理事會應該接管控制權」。