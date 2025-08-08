台積電7月營收3231億元年增25.8% 創歷史次高水準
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公布 7 月營收達新台幣 3,231 億 6,600 萬元，月增 22.5%，年增加 25.8%，累計前 7 月營收新台幣 2 兆 962 億 1,100 萬元，年增 37.6%。受惠 AI、HPC 需求熱絡，台積電 7 月營收創下歷史次高。
外界高度關注半導體關稅，美國總統川普表示，若在美國有設廠的企業將取得關稅豁免，藉此強化美國半導體製造業，美國商務部長盧特尼克更預測這項政策將為美國帶來約 1 兆美元的投資。
台積電今日股價一度再創新高 1185 元，終場在賣壓調節下，以小跌作收，收在 1175 元，市值仍穩在新台幣 30 兆元以上。
展望後市，台積電預期，本季美元營收將維持成長，預估達 318-330 億元，中位數季增 7.7%，看好整體下半年客戶的行為並未改變，全年美元營收年增幅也從先前的 24-26% 上調至 30%，續創歷史新高。
另外，因應美國製造，台積電美國亞利桑那州第二座、第三座廠皆加速中，其中，第三座廠預計將採用 N2 和 A16 製程，目前已經開始動工，且由於客戶對 AI 相關的需求強勁，正考慮加快生產進度，預計將快個幾季。
