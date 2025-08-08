鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems IncWMS-US的目標價調升至144元，幅度約6.67%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)提出目標價估值：中位數由135元上修至144元，調升幅度6.67%。其中最高估值167元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Advanced Drainage Systems Inc評價：積極樂觀8位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Advanced Drainage Systems Inc今(8日)收盤價為133.52元。近5日股價上漲6.67%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems Inc(WMS-US)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為135.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Advanced Drainage Systems IncWMS-US的目標價調降至135元，幅度約5.59%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：怪獸飲料(MNST-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為68.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.59元，預估目標價為110.00元
下一篇