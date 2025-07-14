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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司PODD-US的目標價調升至350元，幅度約4.48%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Insulet公司(PODD-US)提出目標價估值：中位數由335元上修至350元，調升幅度4.48%。其中最高估值380元，最低估值266元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予Insulet公司評價：積極樂觀23位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Insulet公司今(14日)收盤價為294.455元。近5日股價下跌4.48%，標普指數下跌0.31%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PODD市場預估目標價

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